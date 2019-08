Dashcamvideo: straatracer geeft plankgas voor politie maar crasht spectaculair

21 augustus 2019

17u55

Bron: Storyful/West Midlands Police 0 bizar De politie van het Britse Birmingham deelt beelden van een wilde achtervolging die eindigde met een spectaculaire crash. Een anonieme politiewagen betrapte Jamil Khan toen hij met zijn Mercedes racete tegen een BMW-bestuurder op Hagley Road.

Agenten vonden Khans wagen in het centrum, maar toen ze hem wilden spreken, stoof hij weg door een rood licht. Hij gaf plankgas en haalde zo’n 145 km/u in een zone 50, maar botste uiteindelijk frontaal met een Ford Fiesta tijdens een inhaalmanoeuvre. Op dashcambeelden is te zien hoe de auto op zijn dak over het wegdek schoof.

De man, die geen gordel droeg, moest bevrijd worden door hulpdiensten. Hij liep verwondingen op aan zijn hoofd, terwijl zijn passagier slechts lichtgewond raakte. Khan rook sterk naar alcohol maar weigerde een bloedtest. De bestuurder van de aangereden auto liep ook slechts lichte verwondingen op.

Het incident dateert van 23 juli 2018, maar Khan is nu pas veroordeeld. Hij kreeg op 13 augustus 26 maanden cel en vier jaar rijverbod voor gevaarlijk rijgedrag en de weigering van de alcoholtest.

