Dashcamvideo: opeens staat recht voor je een kast in het midden van de snelweg

sam

05 juni 2018

23u36

Bron: KameraOne 20 Bizar Afgelopen vrijdag filmde de dashcam van Greg Beauregard een bizar ongeval waarbij hij zelf betrokken was. In het midden van een snelweg in Texas stond plots een houten boekenrek.

Beauregard ziet plots twee voertuigen voor hem agressief uitwijken in San Antonio. En dan doemt een rechtstaande kast op in het middelste rijvak. Hij vloekt eens stevig maar besluit in een fractie van een seconde om er gewoon tegen te rijden.

Beauregard heeft namelijk door dat op het rijvak rechts van hem nog een pick-uptruck rijdt, maar weet niet of hij veilig naar links kan. Dus remt hij zo hard als hij kan, maar wijkt hij niet uit.

Door de klap vliegt het boekenrek aan diggelen, terwijl ook zijn auto flink wat schade oploopt. Aangezien het nog maar twee minuten rijden is naar huis, rijdt Beauregard gewoon door. Het verdict is een deuk en een breuk aan de rechterkant van de bumper, en een grote deuk aan de rechterkant van de motorkap.

Hoe de kast op de snelweg terechtkwam, is niet duidelijk.