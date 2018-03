Dashcambeelden tonen hoe agent verongelukte chauffeur wil helpen, maar vervolgens zelf verongelukt LG

28 maart 2018

14u29

Bron: KameraOne 1

De dashcam van agent Cade Brenchley uit Utah filmt hoe hij nietsvermoedend naar een dame stapt die net een ongeluk heeft gehad op de snelweg. Uit het niets wordt de agent aangereden en wordt hij naar omhoog gekatapulteerd, met een harde smak komt hij ten val. Meerdere automobilisten stoppen om te helpen en een man vraagt hulp via de radio in de politiewagen. Brenchley brak meerdere botten, maar was niet in levensgevaar. De agent is dankbaar voor de goede afloop. "Als ik die beelden zie, ben ik verbaasd dat ik het overleefd heb", zegt Brenchley.