Dashcambeelden: agent heeft twee keer geluk wanneer slippende auto in zijn richting schuift

18u03

Bron: KameraOne 0

Politieagent Jonathan Cramer had veel geluk toen hij op oudejaarsavond een slippende auto in zijn richting zag schuiven tijdens een interventie in Texas. Twee keer zelfs, want toen Cramer uit de weg wilde gaan, schoof hij nog uit ook. Gelukkig gleed de wagen nog nipt langs hem.

rv