Dashcam filmt hoe rotsen op straat donderen tijdens aardbeving in Taiwan sam

05 februari 2018

17u45

Bron: KameraOne 0

De bestuurders in deze video hebben veel geluk tijdens de aardbeving in het oosten van Taiwan. Rotsblokken donderen van een berg, maar de grootste missen nipt hun wagens. De aardbeving had een magnitude van 6,1.