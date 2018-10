Dashcam filmt hoe drie racende luxewagens frontale botsing veroorzaken sam

03 oktober 2018

16u30

Bron: The Polish Spectator, TVN24 6 Bizar Poolse bestuurders van enkele luxewagens hebben een zwaar ongeval veroorzaakt in het noorden van Slovakije. Op dashcambeelden is te zien hoe een van de drie auto's tijdens een inhaalmanoeuvre op het verkeerde rijvak frontaal op een tegenligger botst. Opgelet: de beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Het incident vond afgelopen zondag plaats bij Dolny Kubin, zo'n 40 kilometer van de Poolse grens. De drie supercars, een Porsche, een Ferrari en een Mercedes, staken met hoge snelheid auto's voorbij.



De gele Ferrari ging op het linkervak in de remmen toen een tegenligger naderde, waarna de donkere Porsche-terreinwagen de achterkant van de Ferrari niet meer kon ontwijken. Terwijl de Ferrari nog kon uitwijken naar het juiste rijvak, knalde de Porsche op de Skodia Fabia die uit de andere richting kwam.

Betrokkenen

De 57-jarige Slovaakse bestuurder van de Skoda overleefde de klap niet. Zijn 50-jarige vrouw en 21-jarige zoon liepen respectievelijk ernstige en lichte verwondingen op.



De 42-jarige Pool die de aanrijding veroorzaakte, werd in de boeien geslagen. Volgens nieuwszender TVN24 is de bestuurder van de zwarte Mercedes, de eerste auto die geen schade opliep, een 26-jarige sportjournalist die de wagen van de fabrikant in bruikleen had gekregen voor een testrit. De derde bestuurder is 27. Een alcoholcontrole wees uit dat geen van de betrokkenen onder invloed reed.

