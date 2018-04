Dappere 85-jarige man verrast gewapende overvaller die zijn jongere broer wil beroven LG

09 april 2018

12u38

Bron: KameraOne 1

Wanneer deze dief een 80-jarige man uit Indianapolis probeert te beroven, had hij duidelijk niet verwacht dat de oudere broer van het slachtoffer in de buurt was. De overvaller houdt zijn slachtoffer onder schot en eist geld. Veel krijgt hij niet, want de oudere man heeft slechts drie dollar bij. "Ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis en ik heb geen geld bij", zegt hij nog. Wanneer het slachtoffer begint te schreeuwen, komt zijn dappere 85-jarige broer in actie. Met een moersleutel raakt zijn oudere broer de overvaller op het hoofd. "Ik dacht dat de dief me ging neerschieten", zegt hij achteraf. Maar gelukkig kwam deze reddingsactie geheel onverwacht en druipt de overvaller af.