Dakloze vindt cheque van 10.000 dollar op straat. Het vervolg doet alle harten smelten Sven Van Malderen

19u10

Bron: Univision.com 0 Rv Bizar Hoe zou u reageren als u een cheque van 10.000 dollar (8.400 euro) op straat vond? Elver Alvarez hoefde alvast geen twee keer na te denken: de Spaanse dakloze besloot het kostbare papiertje terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenares. Wist hij toen veel dat die prachtige geste rijkelijk beloond zou worden: Roberta Hoskie regelde niet alleen een gratis woonst gedurende zes maanden, ze bood hem als makelaarster ook een opleiding in de vastgoedsector én een sollicitatiegesprek bij een van haar zakenpartners aan.

Alvarez vond de cheque -met daarop de naam van Roberta- op straat in New Haven (Connecticut). Met de hulp van een bevriende dakloze probeerde hij te achterhalen wie de bestemmelinge was. Via Google vonden ze uiteindelijk het adres van haar kantoor.

De vrouw had op dat moment nog niet eens door dat ze haar cheque kwijtgespeeld was. Ze stond erop haar reddende engel persoonlijk te bedanken. Na een zoektocht -die live te volgen was via Facebook- vond ze Alvarez. "Er bestaan nog goede mensen op deze wereld", klonk het uit haar mond. "Hij kon geprobeerd hebben om die cheque te innen, maar dat heeft hij niet gedaan. Ik ga hem proberen helpen."

"Kerel met gouden hart"

"Hij had geen flauw idee wat mijn achtergrond was", verklaarde Roberta nadien in een interview. "Ik ben een alleenstaande moeder die ooit ook moest overleven met een sociale uitkering, zonder een dak boven mijn hoofd. Er moeten meer mensen zoals Elmer zijn, hij is een kerel met een gouden hart."

"Hoe zou die persoon zich voelen als ze merkte dat ze zo'n som geld kwijt was? Een beetje wanhopig wel, denk ik", oordeelde Alvarez. "Ik apprecieer alles wat ze nu voor mij doet."

'Diploma'

Het mooiste moest dan nog komen: Roberta nodigde Elver een dag voor Thanksgiving uit en overhandigde hem een 'diploma' voor zijn goede daad. Daarna maakte ze bekend wat hij allemaal cadeau kreeg: een cursus Engels, een opleiding in de vastgoedsector en een sollicitatiegesprek "van zodra hij zich er klaar voor voelt". Toen de dakloze ook nog eens vernam dat er een onderkomen voor hem voorzien was, barstte hij in tranen uit. "Deze kans ga ik met beide handen grijpen", besloot hij.