Dakloze legt beschermde blauwe reiger op de barbecue Jorina Haspels-Goudriaan

04 maart 2018

20u59

Bron: AD.nl 390 Bizar De politie in Den Haag heeft vanmiddag een dakloze Rus opgepakt, omdat hij een blauwe reiger verorberd heeft.

Agenten waren stomverbaasd toen ze de man in het Haagse bos bij het vuurtje zagen zitten. Ze waren naar hem toe gegaan, omdat het maken van vuur in het bos verboden is. Eenmaal ter plekke zagen ze twee lange vogelpoten uit de brandhaard steken, de laatste restanten van wat eens een blauwe reiger was.

De man, zo vertelde hij zelf aan de politieagenten, had het dier dood in het bos gevonden en daarna verder geslacht, bereid en opgegeten.

Volgens de Wet Natuurbescherming is het bezit van beschermde diersoorten zoals de blauwe reiger strafbaar, maar omdat er volgens de politie geen bewijs is of de man het dier echt dood heeft gevonden, of zelf heeft gedood, kon hij hier niet voor worden vervolgd. In plaats daarvan hielden de dienders de man aan voor het stoken van het vuur en het overtreden van de Wet ID. Hij is meteen overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.