Dakloze (28) gebruikt geld om iPhone te kopen: tv-kijkers verbijsterd Maxime Segers

28 november 2018

23u27

Bron: AD.nl 0 Bizar Wij hadden vorige herst ‘Project Axel’, in Nederland worden momenteel vijf daklozen gevolgd in de docureeks ‘Het Rotterdam Project’ waarin presentator Beau van Erven Dorens hen helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. Net zoals bij het VTM-programma ‘Project Axel’ krijgen ze hiervoor 10.000 euro.

De uitzending van dinsdagavond op de commerciële omroep RTL zorgde voor een pak boze tweets. De dakloze Yvar (28) kocht een peperdure iPhone X van het geld dat hij van de makers kreeg. Die actie schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. ‘Dakloos maar wel een iPhone X? Pleur gauw op’ en ‘Zo jaag je die 10.000 euro er wel heel snel doorheen...’, klinkt het in de reacties.

Van Erven Dorens besloot, mede daarom, om met Yvar in gesprek te gaan. Hij liet blijken dat er echt verandering in Yvars daden moet komen en dat het geld er is om voor een betere toekomst te zorgen.



De 28-jarige Rotterdammer snapte na de preek van Van Erven Dorens dat hij inderdaad zijn houding moet veranderen en stappen moet maken. Yvar is met zijn 28 jaar, lang niet de jongste deelnemer. Twee kandidaten zijn nog jonger: Soufyan (20) en Stephany (24), die een pasgeboren zoontje heeft.

Oscar Van Bekkum on Twitter Dan koop je een iPhone X van 1159,- euro. En wat ga je ermee doen? Pokemons vangen. Dure hobby... #Rotterdamproject https://t.co/51fpzl0jdt

Ryan__ on Twitter Dakloos maar wel een iPhone X kopen plur gouw op #Rotterdamproject

Clautjepautje on Twitter Dat Ivar deze week maar vreselijk op zn klote mag krijgen. Met zn iPhone X. Issie nou helemaal van de pot gepleurd!? #Rotterdamproject

#Rotterdamproject Die gozer met die shoppingspree moet gestuurd worden. Waarom niet voor iedereen een budgetcoach aanwijzen? Dit is toch vragen om problemen. Flo_(@ Flowerella1) link

#Yvar laat zien waar de prioriteiten liggen in #Rotterdamproject

Waarom druk maken over eten, drinken, dak boven je hoofd? Dat kun je morgen ook nog doen. Eerst eens de belangrijke dingen, zoals de nieuwste IPhone. Todo: 1. een te dure zuipvakantie 2. lelijke oversized tattoos. Zonnetje in Huis(@ ZonnetjeH) link

Yvar is dakloos en heeft 10.000 euro gekregen om zijn leven te beteren. Hij neemt een nieuwe tattoo en koopt een iPhone X van 1159 euro terwijl hij al een telefoon gekregen heeft. #hetrotterdamproject pic.twitter.com/jXC0uqudb1 Nynke(@ nynke_marije) link