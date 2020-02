Da’s pech hebben als overvaller: enig koppeltje in restaurant blijkt getrouwd politiepaar, dat hun ‘date night’ met plezier even pauzeert ADN

20 februari 2020

14u25 1 Bizar Een overvaller had vorige week nogal pech toen hij besloot een kalm fast-foodrestaurant in Louisville, Kentucky, te overvallen. De enige aanwezige klanten waren net twee agenten – een getrouwd politiepaar - die buiten hun dienst samen een hapje aan het eten waren. Het was de eerste keer dat ze tijdens hun ‘date night’ hun wapen moesten trekken.

Het incident gebeurde zaterdag rond 22 uur in een filiaal van Raising Cain’s Chicken Fingers.

Politieagenten Nicole McKeon (inspecteur) en Chase McKeon (rechercheur) waren die avond volop aan het genieten van een deugddoend avondje met twee. Plots stormde er een overvaller binnen. Hij zwaaide met een wapen naar de kassamedewerker en eiste geld.



Op bewakingsbeelden die de politie gisteren deelde, is te zien hoe de alerte agenten meteen in actie schieten. Ze komen recht van hun stoel, trekken hun wapen (een off duty weapon) en naderen de verdachte. De overvaller laat geschrokken zijn eigen wapen vallen en sprint uit het restaurant.

Tevergeefs, want de agenten hadden hem daarna al snel te pakken. Ze hielden de crimineel onder schot tot hun collega’s van het Louisville Metro politiekorps arriveerden. “Het koppel, dat elkaar op de job leerde kennen, is zes maanden getrouwd”, laat het korps nog weten. Ah, de romantiek!