Criminelen vallen gokkantoor binnen, maar de reactie van deze 84-jarige opa hadden ze niet verwacht

19 september 2018

11u22

Bron: Independent 1 Bizar Een 84-jarige man heeft zaterdag overvallers verjaagd uit een gokkantoor in het Ierse Glanmire (Cork). De criminelen bedreigden werknemer Tim Murphy en klant Denis O'Connor met een hamer en een vuurwapen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een andere klant met een groene trui meteen achter een tafeltje duikt. Maar niet O'Connor, die een van de overvallers vastgrijpt en hem van achter de toog sleurt. Daardoor slaan de criminelen in paniek, waarna ook de uitbater zich verzet.



Met een kruk in de hand jaagt O'Connor twee overvallers de deur uit, waarna hij ook nog de derde tegen de grond werkt alvorens hem nog een schop onder de kont te verkopen. Tijdens het incident richt een van de overvallers een vuurwapen op hem, maar dat is vermoedelijk vals.

Held

"Ik dacht er niet echt bij na, ik ging er gewoon voor", vertelt O'Connor aan Ierse media. "Je kunt ofwel gaan zitten en niets doen, ofwel je verzetten. Ik besloot actie te ondernemen tegen deze mensen", zegt hij. "Het was ongelooflijk wat Dennis deed", vult werknemer Murphy aan. "Er bestaat geen twijfel over: hij is een echte held."



Opmerking: in de video staat foutief dat O'Connor 83 is.

