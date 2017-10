Crimineel springt in rivier en kan geen kant meer op. Politie schiet hem dood sam

Bron: Miami Herald, Sun Sentinel, Local10 0 screenshot Bizar In Florida loopt een onderzoek naar een politieoptreden waarbij de voorbije ochtend een man werd doodgeschoten in de Miami River. Het ging om een crimineel die gezocht werd voor een bankoverval van 29 september.

Ernesto Padron (52) sloeg op de vlucht toen hij op het punt stond gearresteerd te worden. Hij zou daarbij een wapen van een agent hebben afgenomen. De man pleegde vervolgens twee carjackings, wat leidde tot een twee uur lange politieachtervolging die eindigde toen de man in de Miami River sprong. Daar werd Padron omsingeld en lag hij ongeveer een halfuur in het water.







Volgens de politie was Padron gewapend en weigerde hij zich over te geven. Er zou dan iets gebeurd zijn waardoor minstens een agent zich genoodzaakt zag het vuur te openen. Volgens de eerste rapporten schoten negen agenten kogels af, waarna het slachtoffer overleed.



Local 10 News meldt dat Padron bijna de helft van zijn leven doorbracht achter tralies. De voorbije 30 jaar zat hij 23 jaar in de gevangenis voor misdrijven als overvallen en diefstallen.