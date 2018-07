Crimineel denkt dat hij politie te slim af is, maar gaat dan grandioos op zijn bek sam

17 juli 2018

00u05

Bron: KameraOne 0

Bewakingsbeelden van een supermarkt in het Amerikaanse New Hampshire tonen een crimineel die zich in het plafond wilde verstoppen voor de politie. De man donderde er echter spectaculair uit, vlak bij de agenten. Wat het allemaal nog knulliger maakt, is dat de politie eigenlijk iemand anders zocht.

