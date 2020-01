Coronavirus speelt ook biermerk Corona parten mvdb

29 januari 2020

11u26

Bron: AD.nl 1 Bizar Het was al snel een flauw woordgrapje, maar de wereldwijde paniek rond de uitbraak van het coronavirus speelt ook biermerk Corona parten.

Amerikanen en Australiërs die vorige week Coronavirus intikten in Google, kregen als tweede optie de term ‘Corona Beer Virus’. Genoeg inspiratie voor sommige vloggers, die het goudgele gerstenat voor de grap prompt wegspoelden. Uiteraard heeft het bier niets met de verspreiding van het virus te maken, maar uit angst voor besmetting klikken mensen toch op de Google-link.

Met als resultaat dat er in een aantal landen, waaronder India, Australië, Canada en de Verenigde Staten een piek te zien was in de zoekopdrachten naar het populaire bier uit Mexico. Voor de duidelijkheid... ook berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump in de strijd tegen het virus Coronabier in de ban heeft gedaan, zijn niet waar. Net als het bericht dat Corona de merknaam heeft veranderd in Ebola Extra.

ABInBev kocht het merk in 2012 en betaalde 16 miljard euro aan het Mexicaanse moederbedrijf Grupo Modelo. Of de paniek de bieromzet besmet, is niet duidelijk. “We kunnen de gevolgen op dit moment nog niet in kaart brengen”, zegt een woordvoerder tegen de financiële tv-zender RTL Z. Merkendeskundigen menen dat ABInBev niets moet doen om de onzinberichten de kop in te drukken. “Stil blijven zitten”, klinkt het.

VIDEO: De Engelse internetkomiek Brad Holmes zette donderdag deze sketch op Facebook, die al meer dan 4,8 miljoen keer is bekeken.