Concertgangster met diabetes moet haar drankje afgeven aan security maar wint rechtszaak tegen discriminatie jv

06 juli 2018

14u04

Bron: BBC News 0 Bizar Een rechter heeft Kayla Hanna 2.000 Britse pond (2.260 euro) toegekend voor een bijzonder geval van discriminatie. De 20-jarige Ierse diabetespatiënte mocht van de security haar eigen drankje niet mee naar binnen nemen tijdens een concert van de Red Hot Chili Peppers twee jaar geleden in Belfast. De organisator is daarvoor veroordeeld.

Kayla Hanna lijdt aan diabetes type 1. Ze heeft onder meer een tattoo aan haar pols die dat duidelijk maakt. Die liet ze ook zien aan de security, toen die in 2016 aan de ingang van de Boucher Playing Fields in Belfast haar flesje Lucozade in beslag nam. Ze haalde zelfs haar insulinekit en meetapparaat boven om te bewijzen dat ze wel degelijk diabetespatiënte is en het drankje nodig heeft voor het geval haar bloedsuikerwaarden verstoord zouden raken. Het mocht allemaal niet baten voor de toen achttienjarige concertgangster, die naar eigen zeggen "erg angstig en ontredderd" was tijdens het optreden van de Red Hot Chili Peppers.

Ze spande daarna een proces in tegen organisator Eventsec Ltd. Nu, twee jaar later, oordeelde de rechter dat er inderdaad sprake is van discriminatie. "Ik hoop dat dit, dankzij alle aandacht, mij of andere diabetici nooit meer zal overkomen", reageerde Hanna opgelucht op het vonnis.

Volgens de rechter had Eventsec Ltd het verzuimd om een redelijke bijsturing te hanteren voor hun algemeen reglement dat stipuleert dat er geen eigen vloeibare dranken toegelaten zijn op de concertweide. De organisator wordt verweten dat haar security de tiener niet gewoon had binnengelaten om haar dan op de weide zelf, bijvoorbeeld aan de medische tent, Lucozade te laten drinken indien nodig.