Complottheorieën stapelen zich op: vreemd object vliegt doorheen sterrenhemel Rusland Jolien Meremans

17 juni 2018

12u28

Een enorm groot onbekend voorwerp lichtte zaterdagnacht op boven Rusland. Het witte object vloog met een enorme snelheid door de lucht en riep meteen heel wat vragen op. Sommige ooggetuigen vreesden voor buitenaarde wezens, terwijl anderen een nieuwe oorlog zagen aankomen. Wat het vreemde voorwerp precies was, is nog niet duidelijk.

Een heleboel foto’s en video’s over een mysterieus object dat door de Russische lucht vliegt, circuleren op sociale media. Zo proberen ooggetuigen een verklaring te vinden voor wat ze zaterdagnacht waarnamen. Een groot wit voorwerp vloog toen razendsnel doorheen de sterrenhemel.

Velen beweren dat het om een UFO, bemand met buitenaardse wezens, gaat. Anderen beweren dan weer dat het ovalen voorwerp een lang wit spoor naliet. Dat is volgens hen een teken dat de moderne ICBM Topol-M, een intercontinentale raket, gisteren werd gelanceerd. Het is nog niet duidelijk wat het object is en waarom het boven Rusland vloog.

#ракета#красота#небо#космодромплесецк Een foto die is geplaatst door null (@natashka_solnce2) op 17 jun 2018 om 01:26 CEST

Was it a UFO? White object pierces Russia’s night sky, puzzles & awes locals (PHOTO, VIDEO) https://t.co/saU1MuosUM pic.twitter.com/UMEsCWFOp2 laespada debolivar(@ dozthor) link