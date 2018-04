Collectie Frans kunstmuseum blijkt voor meer dan de helft nep Sander van Mersbergen

De collectie van een museum dat is gewijd aan de Franse schilder Étienne Terrus, blijkt voor meer dan de helft nep. Dat maakte het museum in het Zuid-Franse Elne gisteren zelf bekend. De museumleiding werd op de namaakschilderijen gewezen door een kunsthistoricus die het museum bezocht. Het gaat om 82 werken.

Achteraf bezien is het een klein wonder dat de ontdekking zo laat kwam. Op de nepschilderijen stonden bijvoorbeeld gebouwen die er helemaal nog niet stonden toen Terrus leefde. De schilder werd in 1857 geboren in Elne, een dorp in de Pyreneeën net onder Perpignan, en stierf in 1922.



Het gaat om aquarellen, schilderijen en tekeningen die tussen 1990 en 2010 door de gemeente Elne zijn aangekocht. De burgemeester noemt de ontdekking tegenover lokale media "een ramp". "Als ik mezelf verplaats in de mensen die naar het museum kwamen, een toegangsbewijs kochten, de valse werken zagen. Het is onaanvaardbaar."



De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar hoe het heeft kunnen gebeuren. De stad heeft aangifte gedaan. Het onderzoek beperkt zich niet tot schilderijen van Terrus, stelt de website France Bleu. De totale schade bedraagt tot nu toe 160.000 euro.