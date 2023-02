Choreograaf biedt excuses aan nadat hij hondendrol in gezicht van recensente smeerde: “Uiting van diepe frustratie”

De Duitse choreograaf Marco Goecke biedt zijn excuses aan voor een bizar recent “poepincident” . Afgelopen weekend besmeurde de choreograaf een recensente van de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ met een hondendrol in de foyer van het Staatstheater Hannover, waar hij ook balletdirecteur is. De vrouw, Wiebke Hüster, kreeg het bruine goedje in haar gezicht gesmeerd en heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, waar de internationaal geroemde choreograaf Marco Goecke de vaste choreograaf is, kwam dinsdagavond met een spijtreactie van de 50-jarige Duitser:



"Ik ging veel te ver. Ik ben geschrokken van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten. Ik realiseer me nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van het Nederlands Dans Theater in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan."

“Ook ik door de jaren heen besmeurd”

Goecke had in het verleden al geklaagd dat recensente Wiebke Hüster altijd nare en persoonlijke kritieken over hem schreef. Dit weekend nam hij op opvallende wijze wraak, door de vrouw prompt met een drol van zijn eigen teckel aan te vallen, na een kritisch stuk over zijn productie ‘In the Dutch Mountains’, dat recent in Den Haag in première ging.

De Duitse kunstenaar noemde de actie van zaterdag eerder in een interview met de regionale Duitse omroep ‘NDR’ "absoluut geen geweldige keuze". Maar excuses bood de 50-jarige er toen ook niet voor aan. Wel zei hij dat “hij begrijpt dat de samenleving het niet accepteert als hij zijn toevlucht neemt tot dit soort middelen”.



“Als een persoon die zelf ook nooit zoiets gedaan heeft, ben ik uiteraard een beetje geschrokken van mezelf”, vertelde de choreograaf ook. Maar ook zijn “persoon, werk en bedrijf zijn door de jaren heen besmeurd”, zei de man in een poging zijn acties te rechtvaardigen.

Onderzoek

De Duitse politie onderzoekt nog of er sprake is van “mishandeling en belediging”. Het theater in Hannover heeft de man alvast geschorst. De choreograaf mag voorlopig ook niet meer in het gebouw van het operahuis komen. Het NDT liet maandag weten de actie van Goecke “ten zeerste te betreuren”. Of hij verbonden blijft aan het Nederlandse danstheater is niet duidelijk.

