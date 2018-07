Chocoliefhebbers opgelet: Nutella zoekt zestig testers Aiko van Hooijdonk

31 juli 2018

12u17

Bron: AD.nl 7 Bizar Voor mensen die van choco houden en geen graten zien in een werkweek van vier uur, heeft Ferrero, het moederbedrijf van Nutella, de droomjob: tester van de chocolade van Nutella. Enige nadeel, je moet verhuizen naar het Italiaanse stadje Alba.

Naast een verhuizing is de enige vereiste dat je van chocolade en hazelnoten houdt en geen notenallergie hebt. Als je vervolgens door de sollicitatieprocedure heen komt, begint op 30 september een training van drie maanden begeleid door Ferrero's onderzoeksteam, Soremartec Italia. Bij de training worden je smaakpapillen verfijnd en leer je hoe je de smaakbeleving onder woorden moet brengen, meldt de Italiaanse site The Local.

Hierna begint je vier-urige werk, verspreid over twee dagen. Vanzelfsprekend betaalt de job dan ook niet heel erg goed, maar daar staat wel een 'droombaan' tegenover. Mocht het Italiaanse leven en chocolade testen jou wel liggen dan moet je er snel bij zijn, want het bedrijf zegt dat er veel belangstelling voor de functie is.