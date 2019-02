Chloe geeft laagste score op TripAdvisor nadat ze uit pub gezet werd. De cafébaas geeft haar meteen lik op stuk Sven Van Malderen

07 februari 2019

13u14

Bron: Daily Mail 1 Bizar Eén op vijf: een zekere Chloe gaf de laagst mogelijke score op TripAdvisor nadat ze vorige zaterdag de deur gewezen werd in een pub in Bristol. De cafébaas van The Hobgoblin gaf haar echter snel lik op stuk, tot groot jolijt van de surfers én zijn vaste klanten.

“Van zodra we binnenstapten, was het duidelijk dat het personeel ons niet moest hebben”, schreef Chloe met de nodige spelfouten. “We waren met vijf en we hadden elkaar niet meer gezien sinds onze studietijd aan de universiteit. In hun ogen waren we te dronken, maar we hadden nog geen druppel alcohol aangeraakt. Deze pub kan duidelijk niet om met mensen die zich amuseren.”

Toen eigenaar James Ayliffe de volgende dag die reactie onder ogen kreeg, zette hij vakkundig de puntjes op de i. “Hallo Chloe, niet te veel last van je hoofd vandaag? Het zou me verbazen als je je nog herinnert wat je gisteren allemaal uitgespookt hebt. Ik zal het even samen met jou overlopen, misschien is het nog wat te mistig.”

“Alles is op de grond gevallen”

“Nadat we je drankjes gegeven hadden, waggelde je weg en ben je tegen een andere klant gebotst. Je liet alles op de grond vallen. Toen begonnen we te beseffen dat je niet helemaal nuchter was. Die indruk werd versterkt toen je terugkeerde naar de bar en op agressieve wijze eiste dat je je bestelling opnieuw zou krijgen. Zonder extra te betalen. Dat hebben we geweigerd.”

“Op dat moment ben je een van onze personeelsleden beginnen te intimideren. Je beweerde een agente te zijn en dreigde zelfs met een arrestatie. De reden? Omdat we je identiteitskaart niet gevraagd hebben, gek genoeg. Wie er jonger uitziet dan 25 jaar kan volgens onze regels gecontroleerd worden. Maar laten we niet om de pot draaien, dat was duidelijk niet op jou van toepassing. Je dreigde de volgende dag terug te keren met enkele oudere collega’s en liet zelfs vallen dat we de mensenrechten niet respecteerden.”

The Hobgoblin Bristol Don't be like Chloe...

“Bijzonder agressief”

“Nu klinkt dat allemaal grappig misschien, maar op het moment zelf was je bijzonder agressief. Enkele klanten vonden je gedrag ongepast, onze werknemer is in tranen uitgebarsten.”

“Na kort overleg beslisten we dat je onze zaak best zou verlaten. We zouden je in ieder geval niet langer bedienen. In plaats van rustig met je vrienden te vertrekken, ben je blijven amok maken. Je vroeg zelfs aan mijn collega om de namen te geven van al diegenen die weigerden je nog een drankje te geven. Je zou hen voor de rechtbank slepen omdat ze je mensenrechten geschonden hebben.”

“Uiterst kalm gebleven”

“Als het klopt dat je niet dronken was, wil dat dus zeggen dat je al die zaken in nuchtere toestand gedaan hebt. Dat maakt het beeld er dan zeker niet beter op. Ik vind alleszins dat we je correct behandeld hebben.”

“Hoe het nu verder gaat, hangt van jou af. Als je spijt betuigt en je je oprecht excuseert, ben je hier nog welkom. Maar je mag natuurlijk ook altijd naar de rechtbank stappen om je -ahum- mensenrechten te laten respecteren.”

Jamie William George was naar eigen directe getuige van het tafereel. “We zaten aan de tafel ernaast. Ik wil benadrukken dat het personeel uiterst kalm gebleven is en de situatie respectvol afgehandeld heeft. Nochtans zag het er op dat moment zwart van het volk.”

