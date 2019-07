Chirurgisch plaatje in maag krokodil kan leiden tot doorbraak in zaak vermiste persoon jv

31 juli 2019

12u11

Bron: The Guardian 1 Bizar De autopsie op een krokodil die vorige maand stierf in het Australische Queensland leverde een mysterieus chirurgisch plaatje van tien centimeter op. Mogelijk was het oorspronkelijk ingeplant bij een mens en kan het dus een aanwijzing zijn in een zaak van een vermiste persoon.

Het was John Lever, eigenaar van krokodillenboerderij Koorana bij Rockhampton in Queensland, die het plaatje vond. Het zat in de maag van MJ, een krokodil van 4,7 meter die vorige maand overleed. MJ was vorige zomer verwikkeld in een gevecht met een andere stevige gust, Big Joe. Sindsdien ging het bergaf met MJ. Zeven maanden geleden stopte het dier met eten.

Lever opende, zoals altijd bij het overlijden van een van zijn duizend krokodillen, de maag van MJ en botste er op de chirurgische plaat met zes schroeven van roestvrij staal. Het gaat om een Zwitsers plaatje, “een redelijk oud model”, waarvan het serienummer is uitgevaagd door de maagzuren van de krokodil. Volgens Lever “zou het kunnen gebruikt zijn bij een chirurgische ingreep op een dier of op een mens”. Hij voegt eraan toe: “Het kan al 45 tot 50 jaar in de maag van de krokodil zitten.”

Op sociale media ontstond er een discussie over de herkomst van het plaatje. Ook artsen mengden zich, maar de politie nog niet. Lever kocht MJ zo’n zes jaar geleden over van een andere boerderij in Noord-Queensland. Die boerderij is eveneens ingeschakeld om de natuurlijke habitat van MJ te checken vóór de krokodil in gevangenschap leefde.

Het instinct van Lever zegt dat het orthopedische plaatje oorspronkelijk in een menselijke lichaam werd ingebracht. “Dat zou onze wens zijn, dat we een cold case kunnen oplossen”, aldus Lever. “Als we iemand rust kunnen brengen, zou dat fantastisch zijn”, verwijst hij naar nabestaanden van een vermiste persoon.