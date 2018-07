Chinezen eten en baden in rode pepers Arne Adriaenssens

09 juli 2018

14u45

Pepers eten terwijl je ook nog eens baadt in pepers: dat doen ze in het Chinese Hunan in competitie. De winnaar verorberde 50 rode pepers in 68 seconden.

Sommige mensen houden écht van rode pepers. In de Chinese provincie Hunan hield men een peper-eetwedstrijd terwijl de deelnemers baadden in een bad van diezelfde pepers.

De winnaar was na 68 seconden al bekend. Tang –die de victorie binnenrijfde- verorberde op die geringe tijd liefst 50 pepers. Hij hield zijn gezicht wonderwelin de plooi. Een mirakel als je bedenkt dat de pepers 30.000 tot 50.000 scoorden op de Scoville-schaal. Die drukt de pikantheid van eten uit. Ter vergelijking: tabasco scoort ‘amper’ 5000.

Naast eeuwige roem kreeg Tang ook een gouden munt van 24 karaat. Of zo’n munt de pijn van een verbrande slokdarm waard is, laten we in het midden.