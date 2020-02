Chinese vrouw jaagt verkrachter weg door te hoesten en hem wijs te maken dat ze net in Wuhan geweest is Sven Van Malderen

04 februari 2020

19u27

Bron: Daily Mail/Metro 2 Bizar Een vrouw heeft in China een verkrachter weggejaagd door hem te doen geloven dat ze het coronavirus opgelopen had. Yi hoestte en maakte hem wijs dat ze net uit Wuhan teruggekeerd was. Dat melden de ‘Daily Mail’ en ‘Metro’.

Xiao (25) was vorige vrijdag haar slaapkamer binnengedrongen. Hij greep met zijn handen haar nek beet en probeerde haar mond te bedekken. De situatie zag er benard uit, maar plots vond ze een originele uitweg. “Ik ben besmet met het coronavirus, vandaar dat ik nu alleen thuis in quarantaine zit”, riep ze hem toe. De jongedame woont in Pingba, een deelgemeente van Jingshan op drie uur rijden van Wuhan (de plek waar het virus losgebarsten is; nvdr).

Het afschrikmanoeuvre hielp: Xiao nam de benen, maar niet zonder eerst nog 3.080 yuan (400 euro) cash te stelen.

De politie startte een zoektocht naar de dader, maar dat liep niet van een leien dakje. Alle inwoners liepen immers met een monddoekje rond.

Uiteindelijk gaf Xiao zichzelf gisteren aan, in het gezelschap van zijn vader. Hij gaf toe dat hij die bewuste nacht weggevlucht was van zijn familie en geen geld op zak had, vandaar het plan om te gaan stelen. Toen hij vaststelde dat Yi alleen thuis was, besloot hij haar aan te randen.

De dodentol van het coronavirus is intussen opgelopen tot 427. Alle slachtoffers vielen in China, op één geval in de Filipijnen na. In ons land is de eerste besmetting opgedoken. Het gaat om een West-Vlaming die gerepatrieerd werd uit Wuhan.