Chinese vlogger sterft na eten van giftige insecten en gekko’s tijdens live-video PVZ

24 juli 2019

12u31

Bron: The Sun 2 Bizar Sun, een 35-jarige vlogger uit China, is zaterdag overleden na het eten van giftige insecten en gekko’s, dat melden verschillende Chinese media. De vlogger raakte op het internet bekend met zijn challenges waarin hij werd uitgedaagd door zijn volgers om steeds gevaarlijkere dingen te eten en drinken. Dat werd hem nu fataal.

Toen de vriendin van Sun zaterdag thuiskwam, trof ze in de slaapkamer het levenloze lichaam van de vlogger aan. Op zijn bureau lagen er insecten en gekko’s die hij at tijdens zijn video’s, ook de livestream van zijn computer stond nog aan. In paniek verwittigde ze de hulpdiensten, maar die konden enkel zijn overlijden vaststellen. Een officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar kwaad opzet is uitgesloten.

Sun was een populair vlogger op DouYu (een Chinese streamingdienst vergelijkbaar met YouTube) waarop hij zogenaamde ‘challenges’ aanging. In deze live-video’s draaide hij aan een rad waarop verschillende producten, gaande van alcohol tot giftige gekko’s, aangeduid stonden. Zijn volgers konden zien hoe hij het ene na het andere gevaarlijke product naar binnen haalde. Hierbij ging hij steeds verder om zo meer volgers aan te trekken.

In zijn laatste video die dateert van donderdag dronk hij onder andere azijn, bier en een lokale alcoholische drank en speelde hij ook duizendpoten, meelwormen en gekko’s naar binnen.

Live video’s uitzenden is razend populair in China. Sommige videomakers halen er miljoenen euro’s binnen met het maken van dergelijke filmpjes. Volgens een rapport van de Chinese nationale radio zouden er in 2018 al meer dan 435 miljoen gebruikers geweest zijn die de video’s maken of volgen. De drang om populair te worden en zich te onderscheiden van de andere videomakers, is dan ook groot.

Risico’s

Om op te vallen gaan vloggers steeds verder, soms met fatale gevolgen. Sun is dan ook niet de eerste die sterft in een poging online bekendheid te vergaren. In 2017 stierf de 26-jarige internetster Wu Yogning toen hij van een wolkenkrabber van 62 verdiepingen naar beneden stortte tijdens het maken van een video.

In mei ging een andere Chinese vlogster de wereld rond met een video waarin ze een levende octopus probeert te eten. Het glibberige dier zuigt zich echter al snel vast aan het gezicht van de kermende vrouw. Na heel wat getrek en gejammer kan ze het dier eindelijk van haar gezicht trekken. Op een paar kleine wondjes na, is deze vrouw gelukkig ongedeerd.