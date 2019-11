Chinese theepot geveild voor waanzinnige 1,2 miljoen euro na hevige strijd tussen 10 bieders Joeri Vlemings

13 november 2019

00u08

Een Chinese theepot uit een bescheiden huis in het Britse Dorset is geveild voor het onwaarschijnlijke bedrag van 1,2 miljoen euro. Een expert ontdekte dat het zegel aan de onderkant van de pot dat van de Chinese keizer Qianlong was die regeerde in de 18de eeuw. Onverwacht streden tien internationale bieders tegen elkaar en dreven de prijs op tot 1,04 miljoen pond.

De eigenaar van de theepot had geen flauw benul van de waarde ervan. Bovendien was het lid ook nog eens licht beschadigd. De zakenman van middelbare leeftijd, die anoniem wenst te blijven, toonde de Chinese theepot toch maar eens aan expert Lee Young van het veilinghuis Duke’s Auctioneers uit Dorchester in Dorset. Young merkte het zegel op van keizer Qianlong, die over China regeerde van 1735 tot 1796. Op het deksel lag de bloem van een perzik, symbool van onsterfelijkheid en eenheid in het keizerlijke China.

Youngs hart “sloeg even een slag over” toen hij het meesterwerk keurde dat voor de Chinese keizer zelf gemaakt werd. “Het kan worden vergeleken met gelijkaardige voorwerpen uit de Verboden Stad en uit het Zomerpaleis in Peking”, aldus Young.

De theepot ging al enkele generaties rond in de familie van de verkoper, maar niemand wist waar het voorwerp voorheen vandaan was gekomen. Het stond gewoon als decoratiestuk op een schap in de woonkamer van de halfopen bebouwing in Dorset. De Chinese theepot werd geschat op een paar duizend pond, maar nog vóór de veiling begonnen was, groeide de interesse voor het uitzonderlijke lot. Tien bieders uit verschillende landen namen het uiteindelijk telefonisch tegen elkaar op. Op een bepaald moment sprong een van hen zelfs met 100.000 pond (116.500 euro) om de concurrentie af te schrikken. Finaal werd er afgeklopt op 800.000 pond. Met alle veilingkosten erbij betaalt de koper maar liefst 1,04 miljoen pond of zo’n 1,2 miljoen euro. Voor een theepot uit China dus.

Er weerklonk spontaan maar verbaasd applaus in de zaal bij het afsluiten van de verkoop.