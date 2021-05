Chinese man vaart met rubberen bootje door zwaarbewaakt zeegebied naar Taiwan: “Op zoek naar vrijheid en democratie”

Kremlinpi­loot Rust zou gewaagde vlucht over Ijzeren Gordijn niet nog eens durven

4 september De Duitse Kremlinpiloot Mathias Rust blikt 25 jaar na zijn spectaculaire landing in het centrum van Moskou met gemengde gevoelens terug op zijn gewaagde vlucht over het IJzeren Gordijn. "Had ik geweten wat daar allemaal is uit voortgekomen, dan zou ik het niet nog eens wagen", verklaarde Rust over zijn avontuur in een documentaire op de Duitse televisiezender ARD.