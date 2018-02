Chinese jongen plast in lift, maar dan duikt onverwachts probleem op TTR

26 februari 2018

14u08

Bron: Youtube Crazy China Videos 0

Op camerabeelden is te zien hoe een Chinese jongen in een lege lift stapt in een appartementsgebouw in de stad Chongqing, zijn broek opent en vervolgens op de liftknoppen begint te plassen. Dat bleek een grote vergissing. Het licht begint te knipperen en de deur gaat niet open. Niet veel later valt het licht ook uit. Door zijn geplas had de jongen een kortsluiting veroorzaakt. Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid deelde de camerabeelden via sociale media. Het bijschrift luidde: "Stop met dit stoute gedrag."