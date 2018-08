Chinese dokter "vermoordde vrouw en 16-jarige dochter met yogabal vol gas" kg

23 augustus 2018

11u28

Een anesthesist in Hong Kong wordt beschuldigd van zijn 47-jarige vrouw en 16-jarige dochter om het leven te brengen met een yogabal die hij volpompte met koolstofmonoxide. De dokter pleit onschuldig en beweert dat hij het gas wilde testen op knaagdieren.

De vrouw en haar dochter werden eind mei 2015 dood gevonden in hun gele Mini Cooper, die geparkeerd stond aan een bushalte in het stadje Ma On Shan. Een postmortem wees uit dat de vrouwen gestorven waren aan een CO-vergiftiging, hoewel de auto geen defecten vertoonde. Op de achterbank vond de politie een leeggelopen yogabal.

Konijnen

De zaak zette speurders aanvankelijk voor een mysterie, maar het onderzoek leidde uiteindelijk naar de vader van het gezin, Khaw Kim-sun. Volgens getuigen zou Khaw eerder twee grote, opblaasbare ballen hebben gevuld met koolstofmonoxide op de universiteit waar hij werkte. Aan collega’s vertelde hij dat hij de effecten van het gas wilde testen op konijnen. De man sprak zichzelf echter tegen tijdens een politieverhoor: daar beweerde hij dat hij het gas wilde gebruiken om een plaag ratten uit te roeien bij hem thuis.

Affaire

Volgens de openbaar aanklager gaat het om een "berekende en opzettelijke moordplot". Khaw zou zijn vrouw hebben omgebracht omdat zij niet van hem wilde scheiden. De man had op dat moment een affaire met een studente. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hij ook zijn dochter wilde doden. Naar verluidt zou hij het meisje hebben bevolen om thuis te blijven om haar huiswerk te doen. Waarom ze ook in de auto zat, is niet duidelijk.



Khaw suggereerde later dat zijn dochter het gas misschien had gebruikt om zelfmoord te plegen, maar dat wordt tegengesproken door de leerkrachten van het meisje, die verklaarden dat de tiener nooit tekenen toonde van een depressie of zelfmoordneigingen.



Khaw pleit onschuldig. De zaak wordt deze week verdergezet in de rechtbank van Hong Kong.