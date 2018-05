Chinese datingtrend: wie relatie opblaast, betaalt 'verbrekingspremie' Joeri Vlemings

16 mei 2018

11u24

Bron: BBC 0 Bizar Eerder deze maand onderzocht de Chinese politie in Hangzhou een verdachte koffer in een bar. Er bleek 265.000 euro in te zitten. Het geld moest dienen als 'verbrekingspremie' van een man voor zijn ex-liefje. Een trend in China , meldt de BBC.

Hoe langer hoe meer Chinezen die uit elkaar gaan, bezegelen het einde van hun relatie met een 'breakuppremie'. Het is degene die het uitmaakt, die dokt. Een soort van niet-juridische versie van de traditionele scheidingsregeling, zeg maar. Het bedrag wordt overeengekomen op basis van de gemaakte investeringen in de relatie, zowel financieel als emotioneel.

Meestal is het de man die betaalt, zo blijkt uit de praktijk. Schuldgevoelens en compensatie voor het veroorzaakte leed spelen daarbij een rol. Voor al wat oudere vrouwen is het vaak een compensatie voor eventueel gemiste kansen in hun jeugd, in verband met hun carrière of om de ware te vinden. Ook meer en meer Chinese vrouwen zijn bereid zo'n premie te betalen, als de man tijdens hun relatie vaker heeft betaald voor eten of cadeaus, bijvoorbeeld.

Niet genoeg

In het vermelde geval vond de vrouw het aangeboden bedrag ruim onvoldoende. "Ik nam het niet aan en ging weg", zei ze. "Ik zei dat hij het zelf maar moest gaan halen." Maar de man, een twintiger, had de bar al verlaten. De ex'en boden zich vervolgens allebei aan bij de politie om het geld alsnog te recupereren. De politie wees het toe aan de man, met de waarschuwing voortaan beter op zijn centjes te letten. Hij zat er blijkbaar ook zelf mee in of een compensatie van 265.000 euro wel genoeg was.

Voor de ene is dit een stedelijk fenomeen geïnspireerd door het toenemende consumentisme, voor de ander een overblijfsel van een voorbije periode, toen de Chinese vrouw financieel nog veel afhankelijker was van de man. In China zijn relaties altijd al pragmatischer geweest en erg gericht op het huwelijk. De verbrekingspremie moet de emotionele schade van de gedumpte partij vergoeden en beide partners de kans bieden weer met een schone lei te starten.

Op sociale media kwam er kritiek. "Waarom moet je betalen om iemand te verlaten?" klonk het onder meer. Of: "Voelt die vrouw zich nu niet een speelgoedje van de man?" Het doet ook de vraag rijzen of de druk op armere Chinezen om een partner te vinden niet nog groter wordt. In China zijn er veel meer vrouwen dan mannen.

Gedumpt wegens kaalheid

Eerder al haalden bepaalde Chinese verbrekingspremies de media. Zoals de vrouw die in april haar voormalige partner een lijstje bezorgde met elk restaurant en elk hotel waar ze ooit samen geweest waren. Ze had tot op de cent berekend welke vergoeding ze aan haar ex moest geven. Of de Chinees die kaal was geworden en in januari een compensatie eiste van zijn ex, omdat die hem daarvoor had gedumpt.

In 2014 was er een ernstiger incident. Een man uit Sichuan wou een vergoeding van zijn ex-lief omdat die hem bedrogen had. Beiden waren getrouwd maar hadden al vijf jaar een affaire. Zij weigerde te betalen en de man nam wraak door zuur te werpen op haar gezin. Hij werd aangehouden op verdenking van doodslag. Als verdediging voerde hij aan dat dit nooit was gebeurd, als het koppel als gelijken uit elkaar was gegaan.