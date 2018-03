Chinese blogster belooft haar fans gratis seks, drieduizend mannen komen aan haar hotel opdagen Sven Van Malderen

05 maart 2018

18u55

Bron: Daily Mail 1 Bizar Een Chinese blogster heeft voor de nodige ophef gezorgd door haar fans... gratis seks te beloven. Plaats van afspraak: het hotel waar Ye Mouyi op dat moment verbleef. Naar verluidt kwamen zo'n drieduizend geïnteresseerden opdagen, maar stuk voor stuk kwamen ze van een kale reis thuis. Achteraf beweerde de negentienjarige jongedame dat ze het als grapje bedoelde, ze wilde alleen maar meer volgers voor haar profiel lokken. De politie arresteerde haar echter op verdenking van prostitutie.

De feiten vonden plaats in het DoubleTree Hilton Hotel in Haitang Bay, een van de vijf grootste baaien in de Chinese badplaats Sanya. "Wie komt naar me toe... om gratis seks te hebben?", vroeg ze in haar post op Weibo. Voor de zekerheid schreef ze er ook nog de precieze locatie én haar hotelnummer bij.

Lang duurde het niet vooraleer de eerste gegadigden hun kans kwamen wagen. Sommigen filmden zelfs hun poging om tot bij haar te raken. "Ik ben op weg naar kamer 6316. En nu heb ik mijn bestemming bereikt", lachte een van hen. De conciërge werd aan de telefoon overstelpt met de vraag of het nieuws klopte.

Vluchten

Rond 22 uur hadden er al zo veel mannen op haar deur geklopt dat vluchten nog de enige optie bleek. Het hotelpersoneel wist haar te evacueren en veilig op een taxi te zetten. "Kom me niet meer zoeken in het hotel, het was maar een grapje", schreef ze daarna op haar profiel.

De politie wilde echter nog een hartig woordje met haar spreken en sloeg haar in de boeien. Ye kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van vijftien dagen en een boete van 500 yuan (65 euro) opgelegd. Haar account op Weibo is offline gehaald.