Chinees kannetje geveild voor 250.000 euro in Brugge

Bij het Brugse veilinghuis Carlo Bonte Auctions is een Chinees kannetje de deur uitgegaan voor maar liefst 250.000 euro, vijf keer meer dan het startbedrag. Dat liet Carlo Bonte weten na een veiling op 26 en 27 september.

Tijdens de veiling brachten heel wat stukken een mooi bedrag op, zoals de Oriëntaalse Schone van Cesare Dell'Acqua, afgeklopt op 27.000 euro, of een schilderij van Franz Kline dat de deur uitging voor 37.500 euro. Maar de grootste verrassing kwam van een klein Chinees kannetje. Dat werd vooreerst geschat op 20.000 tot 30.000 euro en aangeboden voor 50.000 euro maar het opbod liep uiteindelijk op tot 250.000 euro.



Het gaat om een wit kannetje dat gedecoreerd is met blauwe bloementakken en met een zilveren montuur. "Het gaat om een uniek stuk", opent Tim De Doncker van het veilinghuis. "We hebben weet van een ander kannetje in het nationaal museum van Peking en nog eentje in een privé-collectie. Dit exemplaar kwam uit een Brusselse collectie.



Heilig water

De hoge prijs is vooral te danken aan het feit dat het enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van een tentoonstelling in Londen en we konden de catalogus van die expositie bij het stuk toevoegen. Opmerkelijk is dat er in de catalogus wordt gesproken van 'Holy Water', heilig water, wat duidelijk verwijst naar de westerse religie, en dat voor een stuk dat dateert van de 15de eeuw."



Het stuk kent wellicht zijn oorsprong in de Xuandeperiode, die verwijst naar de vijfde keizer van China die regeerde van 1425 tot 1435 tijdens de Mingdynastie. "Zelfs in het museum van Peking kennen ze weinig over de geschiedenis van dit kannetje."



Buitenlandse collectie

Al tijdens de kijkdagen was er heel wat interesse. Een vijftal mensen waren gegadigd waardoor het bedrag snel opliep. Het kannetje verhuist nu naar een buitenlandse collectie.