China zet nieuwe aanval in op 'begrafenisstrippers' met hotline voor verklikkers jv

21 februari 2018

14u02

Bron: Mirror 0 Bizar Strippers en andere burleske toestanden op begrafenissen zijn al langer een trend in bepaalde Chinese kringen. Al even lang is het bizarre fenomeen een doorn in het oog van de overheid. In 2006 en in 2015 werd al eens gepoogd dit uit te roeien, maar vandaag gebeurt het nog altijd, vooral op het platteland. Daarom lanceert het ministerie van Cultuur nu een nieuwe campagne in 19 regio's. Met een 'hotline'.

Bedoeling van de pikante optredens op Chinese uitvaarten is meer rouwenden te lokken om zo de welgesteldheid van de betrokken familie in de verf te zetten. De overheid heeft het echter over illegale praktijken die de "sociale zeden" aantasten. Het Chinese ministerie van Cultuur zei vorige maand dat het de "striptease" en andere "obscene, pornografische en vulgaire optredens" op begrafenisplechtigheden, trouwfeesten en andere traditionele samenkomsten zou aanpakken.

Al in 2006 trok de overheid hiertegen ten strijde. Een tweede ontradingsgolf voltrok zich in 2015. Maar sommige burgers blijken hardleers. Daarom concentreert de Chinese overheid zich nog maar eens op 19 gebieden in vier provincies (Henan, Anhui, Jiangsu en Hebei). De lokale bevolking wordt er opgeroepen om via een speciale hotline - what's in a name? - buitensporigheden op begrafenissen te melden, of zeg maar: te verklikken. Daar staat een financiële beloning tegenover, kwestie van twijfelaars over de streep te trekken.

In 2015 stelde het ministerie een zwarte lijst op met mensen en organisaties die de prikkelende optredens verzorgen. Eén dansgroep werd er toen uitgepikt, na een stripact op een begrafenis in een klein dorp in Hebei. Een verantwoordelijke van die bende moest toen 15 dagen brommen en een boete van zo'n 9.000 euro betalen.

Meer over Hebei