Cherri (28) betaalt 60.000 euro aan 15 operaties om te lijken op idool Kim Kardashian

Vijftien operaties in acht jaar, dat had Cherri Lee (28) over om te lijken op Kim Kardashian. Dat zij en haar idool een andere origine hebben, hield de Zuid-Koreaanse niet tegen. Op haar twintigste liet ze dan ook eerst haar ogen doen.

In de jaren erna volgden haar neus, jukbeenderen, kin en wangen. Koreaans ziet Cherri, wier echte naam Hanbyeol is, er nu niet meer uit. Ze geeft toe dat enkele familieleden haar eerst zelfs niet herkenden. Cherri wordt in haar woonplaats al eens aanzien als een toeriste, en achter haar hoort ze mensen zich soms afvragen of ze echt Kim Kardashian is.

“Ik denk nu niet dat mijn gezichtskenmerken op Kim K lijken, maar de algemene vibe is er wel”, zegt ze. “Er zijn veel Kim-lookalikes, maar ik heb een Aziatische achtergrond. Dat kost veel meer moeite, en je ziet niet veel Aziatische meisjes die dit doen.”

34GGG-cup

Maar het meest in het oog springend zijn Cherri’s boezem en haar achterwerk. Twee keer liet ze haar borsten vergroten, en twee implantaten van 1050 cc bezorgen haar nu een alom aanwezige 34GGG-cup. Om de fameuze achterkant van Kim K te benaderen, liet ze drie ‘Brazilian buttlifts’ uitvoeren. En dat is wat haar betreft niet het eindpunt. Ze overweegt nog een liposuctie in haar armen, want ze denkt dat dunnere armen haar achterwerk in verhouding groter zullen doen lijken.

De ingrepen kostten haar in totaal al bijna 60.000 euro, geld dat de lerares deels kreeg van haar ouders. “Na een relatiebreuk zat mijn zelfvertrouwen op een absoluut dieptepunt. Ik wilde altijd de glamoureuze Kardashian-look met de grote kont en het zandloperfiguur”, zegt ze. “Mijn ex wilde me niet terug na de eerste operatie, maar elke keer ik onder het mes ging, zag ik een positieve verandering, en al snel was ik verslaafd.”

Volledig scherm Cherri Lee en haar idool. © screenshot

‘Pretty privilege’

Cherri krijgt soms negatieve reacties, maar ze stelt dat ze met haar lichaam mag doen wat ze wil. Ze noemt het zelfs de “beste beslissing” die ze ooit maakte, en is heel blij met haar verschijning. Cherri houdt dan ook van haar ‘pretty privilege’, het idee dat aantrekkelijke mensen meer kansen en voordelen krijgen dankzij hun uiterlijk. “Dat bestaat echt, zoals wanneer je naar een restaurant gaat, en alle tafels zijn bezet. Maar als je een mooie vrouw bent, dan vinden ze nog wel een tafel voor jou. Toen ik reisde in een ander land was het zeker handig, en ik voel me er ook goed door. Ik deed het niet voor alle kleine voordelen in het leven, ik deed het opdat ik zou houden mijn uiterlijk. Maar een voordeel, dat is het zeker.”

“Nu heb ik ook een grotere vijver van mannen die me benaderen. Ik ben altijd al een aandachtzoeker geweest - zo voel ik me sexy. Ik hou ervan dat willekeurige mensen me complimenten geven. Mensen behandelen je gewoon warmer wanneer je mooi bent. Mijn zelfvertrouwen gaat door het dak, en ik ben zoveel gelukkiger dan toen ik jong was. Ik zal er nooit spijt van hebben. Mijn enige spijt is dat ik het niet vroeger heb gedaan.”

