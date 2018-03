Chauffeur voert levensgevaarlijk manoeuvre uit: vrachtwagen hangt over brug TTR

26 maart 2018

14u42

Bron: Daily Mail, Facebook 2

Een vrachtwagenchauffeur uit China zorgt voor een angstaanjagend moment terwijl hij probeert te draaien op een smalle brug. Gelukkig was er een voorbijganger die Chinese man de nodige instructies kon geven. Op het internet gaan de beelden momenteel viraal. “Het was een gevaarlijk manoeuvre, maar we zijn er toch maar in geslaagd”, zei de bestuurder achteraf.