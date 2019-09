Chauffeur van geplette Nissan houdt slechts een schrammetje over aan spectaculair ongeval Erik Kouwenhoven

27 september 2019

20u32

Bron: AD.nl 5 Bizar De Amerikaanse bestuurder van een Nissan 350Z had deze week alle geluk van de wereld toen hij terechtkwam onder een omgevallen trailer. Hij hield alleen een schram aan zijn vinger over aan het ongeval.

De auto raakte compleet geplet, zo is te zien op beelden van het ongeval op de I-787 in New York. Volgens de Amerikaanse krant Times Union ging het mis tijdens een inhaalmanoeuvre van de auto.

De Nissan werd geplet toen de vrachtwagen en de auto in aanraking kwamen met elkaar: de aanhanger was geladen met 18 ton bloem en kantelde recht op de wagen. Door de klap vloog de bestuurder van de 350Z van de bestuurdersstoel naar de passagiersstoel, waarvan het dak als door een wonder minder ver ingedrukt werd dan de andere kant van de auto.



Na een half uur werd de chauffeur uit zijn auto bevrijd door brandweermannen. Gedurende de hele reddingsoperatie was de chauffeur aanspreekbaar. “Hij lachte en was blij dat hij nog leefde”, aldus de lokale brandweercommandant Thomas Garrett. De chauffeur hield uiteindelijk dus alleen een schrammetje over aan het ongeval.