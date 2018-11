Chakia (32) eist 1,5 miljoen van ex-werkgever: “Ontslagen omdat ik geen rokje wou dragen” jv

Bron: Fox News 0 Bizar Chakia Harvell (32) uit Long Island sleept haar voormalige werkgever, Wyndham Vacation Ownership, voor de rechter in Manhattan. Ze vecht haar ontslag aan wegens discriminatie. Ze weigerde om kortgerokt en op hoge hakken op het werk te verschijnen en ze zou daarvoor de laan uitgestuurd zijn.

Harvell beweert dat tijdens haar sollicitatiegesprek afgesproken was dat ze een das, blazer en een broek mocht dragen op het werk. Ze werd toen in 2017 ook aangenomen bij Wyndham als verkoopster van timesharingaccommodaties, maar eens ze de job had, riep de personeelsdienst haar apart in verband met de dresscode van het bedrijf. Harvell, die de vrouwenliefde is toegedaan, kreeg het verwijt dat ze zich niet vrouwelijk genoeg kleedde.

Ze werd herhaaldelijk gewezen op de dresscode van de timesharingfirma en moest “goed kijken naar de andere dames” in de verkoopafdeling. Die droegen allemaal kleedjes of rokjes en hoge hakken. “Ik voelde mij er slecht bij, zodanig dat ik vond dat ik mezelf moest veranderen in iemand die ik niet ben”, aldus Harvell.

De ex-werkneemster beweert dat ze dubbel zo hard moest werken om zich te bewijzen en dat ze toch enkele maanden later al werd ontslagen. Officieel omdat ze te laat kwam, maar haar bazen wisten dat er technische problemen waren om haar aan te melden op haar iPad. Harvell eist 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) schadevergoeding.