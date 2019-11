Celstraf dreigt voor man die ‘Born Slippy’ van Underworld op repeat speelt Tom Windey

12 november 2019

13u26 0 Bizar Een Britse man die ‘s nachts de Underworld-hit ‘Born Slippy’ speelde en daarmee zijn buren wakker hield, kijkt mogelijk tegen een celstraf aan. Een zware maatregel, maar de hinder houdt al geruime tijd aan. Dat schrijft muziekmagazine NME.

Clyde Taylor (54) uit Eccles, in de buurt van Manchester, liep al acht keer tegen de lamp in verband met geluidsoverlast. De laatste keer hield hij de buren wakker door om 3 uur ‘s nachts de hele tijd het Underworld-nummer Born Slippy te spelen, dat mee bekend werd door de film Trainspotting.

Volgens Manchester Evening News namen medewerkers van de gemeente de muziekinstallatie en de tv van de man in beslag na klachten van buren. Net zoals ze dat ook bij vorige gelegenheden al deden. Maar telkens haalt Taylor een nieuwe hifi-installatie in huis, en begint alles opnieuw.

De hardnekkige raver legt waarschuwingen over nachtlawaai naast zich neer, en kreeg al een boete van 1.500 pond, zo’n 1.740 euro. De gemeente zwaait ook met een bevel dat Taylor verbiedt om ‘muziek te spelen die buiten de eigendom kan worden gehoord.’ Maar dat haalde allemaal weinig uit.

‘Weigert om redelijk te zijn’

Als Taylor in de overlast blijft volharden, dreigt nu een celstraf. Het is voor het eerst in de regio groot-Manchester dat een dispuut over geluidsoverlast tot een zogenaamde ‘Criminal Behaviour Order’ leidt.

Gemeenteraadslid David Lancaster betreurt dat het zo ver moest komen. “Dit had vermeden kunnen worden met wat empathie voor de buren”, zegt hij. “We proberen klachten over geluidsoverlast altijd op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank. Maar als mensen weigeren om redelijk te zijn, moeten we naar zware middelen grijpen.”

Taylor kwam niet opdagen op zijn zitting in oktober, waar hij schuldig bevonden werd aan acht inbreuken in verband met geluidsoverlast.