Casinobaas vliegt van Vancouver naar afgelegen gebied en doet zich daar voor als motelmedewerker om coronavaccin te krijgen

De 55-jarige Rodney Baker is opgestapt als CEO van een Canadese casinoketen nadat hij had valsgespeeld om een coronavaccin te krijgen. Samen met zijn vrouw, de 32-jarige actrice Ekaterina Baker, deed hij zich in een afgelegen dorpje voor als motelmedewerker. Met succes: ze zijn gevaccineerd, weliswaar met doses die bedoeld waren voor de inheemse bevolking, die heel kwetsbaar is. De twee hebben boetes en klachten aan hun been.

Tot 25 januari was Rod Baker CEO van Great Canadian Gaming, een Canadees spel- en entertainmentbedrijf met onder meer een aantal casino’s in de portefeuille. Baker trad zondag af als CEO nadat er donderdag een dubbele klacht tegen hem was ingediend voor het niet naleven van zijn quarantaine van twee weken en het binnensluipen van een vaccinatiecentrum om het Modernavaccin te krijgen. Ook zijn 32-jarige vrouw Ekaterina is daarvoor aangeklaagd.

Rod en Ekaterina Baker waren van Vancouver naar Whitehorse gevlogen, de hoofdstad van het Canadese territorium Yukon. Het koppel charterde vervolgens een privévliegtuig naar Beaver Creek, dicht bij de grens met de Amerikaanse staat Alaska. Daar lieten ze zich het Modernavaccin inspuiten. Een mobiel team was daar aan de slag bij de erg afgelegen gemeenschap met amper zo’n honderd inwoners. Onder hen ook leden van de White River First Nation, een van de inheemse volkeren in Canada. De Bakers hadden er gelogen tegen het personeel van het vaccinatiecentrum: ze beweerden dat ze nieuwe medewerkers van een plaatselijk motel waren.

Een identiteitskaart van Yukon was niet nodig om het vaccin te krijgen, maar wie zich aanbood, werd wel verondersteld in het gebied te wonen. Dat was niet het geval voor het koppel, dat argwaan wekte toen ze meteen na hun inspuiting weer naar het vliegveld terugkeerden. De overheid kreeg daarover een tip binnen.

De politie ging op zoek naar de twee, maar vond hen niet op de luchthaven van Whitehorse, noch op het quarantaineadres dat ze hadden opgegeven in hun verklaring. Terug op de luchthaven zagen ze Rod en Ekaterina Baker aanstalten maken om weer naar Vancouver te vertrekken. Ze werden donderdag op de luchthaven van Whitehorse aangeklaagd.

Zowel de bestuurlijke overheid van Yukon als de vertegenwoordigers van de White River First Nation (WRFN) waren verbolgen over het incident. “We zijn erg bezorgd over de acties van personen die onze ouderlingen en kwetsbaren in gevaar brengen om anderen te kunnen voorsteken uit egoïsme”, verklaarde WRFN-chef Angela Demit.

Elk van beiden kreeg twee boetes van samen 745 euro. Ze riskeren ook een gevangenisstraf van zes maanden. Een peulschil voor miljonair Rod Baker, die in 2019 als CEO officieel 6,86 miljoen euro verdiende. Die job is hij intussen dus wel kwijt, maar volgens zakensite Business In Vancouver wacht Baker nog een uitbetaling van een slordige 18,6 miljoen euro uit aandelen en opties na de verkoop van Great Canadian in december vorig jaar.

Great Canadian Gaming wou niet reageren op het ontslag van Baker, wat ze een “persoonlijke zaak” noemen. De woordvoerder wou enkel dit kwijt: “Als bedrijf neemt Great Canadian de gezondheids- en veiligheidsprotocollen uiterst ernstig. Ons bedrijf volgt strikt alle richtlijnen en maatregelen die zijn uitgevaardigd door de autoriteiten in elk rechtsgebied waar we actief zijn. Dat we ons aan die richtlijnen houden, blijkt uit het feit dat we de activiteiten in onze faciliteiten onmiddellijk hebben stopgezet wanneer de autoriteiten hierom vroegen”.