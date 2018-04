Casey krijgt voor tweede keer eeneiige tweeling: "Ik kon het niet geloven" TTR

05 april 2018



Twee keer een identieke tweeling krijgen. Het komt volgens de medische wereld amper voor, maar het overkwam de 27-jarige Casey Saunders uit de Amerikaanse staat Colorado toch. De vrouw, die uit een vorig huwelijk al een eeneiige tweeling heeft, is opnieuw bevallen van een eeneiige tweeling.

Casey Saunders werd in 2008 de trotse moeder van Hayden en Cameron, twee identieke jongetjes. Volgens artsen was de kans dat ze nog eens een eeneiige tweeling zou krijgen nihil, zo'n 0,0014 procent. De verbazing was dan ook groot toen de artsen Casey en haar nieuwe partner Eugene Goree vertelden dat ze opnieuw een eeneiige tweeling mochten verwelkomen in de familie. "Misschien moeten jullie eens meespelen met de lotto", grapten de dokters toen ze het nieuws vertelden aan de stomverbaasde moeder.

"Toen ik het nieuws nog niet wist, waren de jongens aan het discussiëren wie de baby als eerste mocht vasthouden. Maar dat was helemaal niet nodig", vertelt de moeder. "Ik geloofde het eerst niet en belde meteen Eugene op om hem te vertellen dat ik opnieuw zwanger was van een tweeling. Hij was ontzettend blij, maar kon het ook niet geloven." (Lees verder onder de foto.)

De vreugde ging ook gepaard met grote zorgen. Pas na een zwangerschap van 24 weken heeft een eeneiige tweeling 75 procent kans op levensvatbaarheid. Het koppel beleefde bange weken en vroeg zich voortdurend af of alles in orde was met de nog ongeboren meisjes. Casey moest tijdens de laatste weken van haar zwangerschap in het ziekenhuis verblijven, zodat de artsen een complicatie snel zouden opmerken.

"Het waren zenuwslopende weken", aldus Casey. "Het is moeilijk om in het ziekenhuis te zijn als je je gezond voelt, maar ik wou terugkeren naar huis met twee gezonde baby's. Dat hield me sterk. "(Lees verder onder de foto.)

Gelukkig ging alles goed met de meisjes. Toen Maya en Laia in december geboren werden, was de verbazing bij het koppel nog steeds groot. Ze leken als twee druppels water op elkaar. Volgens de ouders vinden hun tweelingzoontjes het leuk dat ze twee zusjes hebben die er net als zij hetzelfde uitzien. "De jongens willen geen luiers verversen, maar ze houden ervan ze te knuffelen en eten te geven. Het is hartverwarmend", vertelt de trotse moeder.

Voor Casey is het geen uitdaging meer om twee baby's tegelijk te verzorgen. "Het wordt een routine. Ik heb de nodige ervaring met Hayden en Cameron", zegt ze al lachend.