Carmen en Lupita (22) zijn Siamese tweeling: “Slechts een van ons heeft vriendje, natuurlijk zijn er dan compromissen nodig”

Carmen en Lupita Andrade delen als Siamese tweeling al 22 jaar lang lief en leed met elkaar. In een exclusief interview met nieuwssite Today.com vertellen de dames hoe het aanvoelt om gevangen te zittten in hetzelfde lichaam. “Ik heb als enige een vriend, natuurlijk zijn er dan compromissen nodig. Lupita mag bijvoorbeeld beslissen wat we met ons drieën doen of waar we gaan eten”, stelt Carmen.

De tweeling kwam ter wereld in Mexico. Na hun geboorte zeiden artsen dat ze niet lang zouden leven, maar het tegendeel bleek waar. Omwille van de betere medische voorzieningen verhuisde het gezin naar Connecticut (Verenigde Staten).

Carmen en Lupita zijn met elkaar verbonden via de romp, ze delen ook enkele ribben, een spijsverteringskanaal en geslachtsorganen. Daartegenover staat dat ze elk apart twee armen, één been, een hart en een paar longen hebben.

De praktische uitdagingen volgen elkaar in sneltempo op. Omdat Carmen het rechterbeen controleert, neemt zij bijvoorbeeld het rijden voor haar rekening. Lupita regelt intussen de radio en de gps, samen vormen ze het perfecte team.

@carmenandlupita #ootd ♬ original sound - Carmen and Lupita

Ook de studies moesten enigszins op elkaar afgestemd worden. Carmen hoopt later dierenartsassistente te worden, Lupita wil aan de slag gaan als veterinair technicus. Al droomt zij ook nog van een toekomst als komedieschrijver.

In het interview kwamen zeven grote thema’s aan bod. Wij selecteerden voor u de belangrijkste passages.

Liefdesleven

Lupita: “Ik ben aseksueel, maar ik wil wel dat Carmen zich kan settelen. Ik weet hoe belangrijk zij dat vindt.”

Carmen: “Ik leerde mijn vriend Daniel in oktober 2020 kennen via een datingapp. Ik heb nooit verborgen gehouden dat ik deel uitmaakte van een Siamese tweeling, maar dat zorgde er wel voor dat kerels met vreemde fetishen massaal op me afkwamen. Daniel onderscheidde zich door niet meteen een vraag te stellen over mijn aandoening. Ik heb een sociale fobie, waardoor ik al vaak afspraakjes op het laatste moment afgezegd heb. Maar bij hem voelde ik me kalm.”

@carmenandlupita #greenscreen ♬ As It Was - Harry Styles

“We zijn nu 2,5 jaar samen. Een verloving is al ter sprake gekomen, maar we willen eerst samenwonen. Gelukkig kunnen Daniel en mijn zus het goed met elkaar vinden. Het is eigenlijk grappig: normaal blijf ik langer wakker dan Lupita, maar als Daniel blijft overnachten val ik altijd snel in slaap. En dan blijft hij nog wat met haar praten.”

“Ik wil graag veel tijd doorbrengen met Daniel, maar dan zijn er natuurlijk compromissen nodig. Lupita mag bijvoorbeeld beslissen wat we gaan doen of waar we gaan eten. Daniel en ik zien graag kinderen, maar we zullen nooit zelf een kroost hebben. Lupita en ik kunnen immers niet zwanger worden. Wij hebben endometriose en slikken hormoonremmers, waardoor we niet menstrueren.”

Samenleven met elkaar

Carmen: “’s Avonds zijn we soms uitgeput en willen we niet meer praten. Dan houden we ons elk apart bezig. Ik doe bijvoorbeeld schoolwerk op de laptop, terwijl Lupita via haar koptelefoon naar muziek luistert. We zaniken niet over ons gebrek aan zelfstandigheid. Wat we nooit gekend hebben, kunnen we niet missen.”

Nood aan operatie

Carmen: “We delen dezelfde bloedsomloop en dezelfde lever. Inwendig hebben we heel wat gemeenschappelijk.”

@carmenandlupita I meant to post this yesterday but oh well ♬ original sound - Carmen and Lupita

Lupita: “Als we van elkaar gescheiden zouden worden via een operatie is de kans groot dat een van beiden zou sterven. Misschien overleven we het zelfs alle twee niet. Of we belanden voor de rest van ons leven op intensieve zorg, dat kan ook nog.”

Carmen: “We staan continu voor grote uitdagingen. Het is dus zeker niet allemaal rozegeur en maneschijn, maar we mogen ook niet klagen over ons leven. We gaan naar de bioscoop, pikken optredens mee en reizen met het vliegtuig. Zo hebben we al onder meer Californië en Texas bezocht. We zijn ook van plan om weer meer te bewegen. Voor corona toesloeg, waren we vaak in de fitness te vinden. Als we in de dierenartssector willen werken, zullen we ook in staat moeten zijn om grote honden te dragen. Het is mijn doel om 45 kilo te kunnen benchpressen.”

Modesmaak

Carmen: “Onze buurvrouw naait al kleren voor ons sinds we vijf jaar oud zijn. We hebben dezelfde stijl, maar toch proberen we eigen accenten aan te brengen. De lengte van ons haar verschilt vaak en ook qua brillen hebben we een heel andere smaak. Zij heeft een piercing aan de zijkant van haar neus, ik heb een neusring.”

Gelukkige jeugd

Carmen: “Ja, sommige mensen deden wel gemeen tegen ons. De ‘populaire kindjes’ maakten ons graag belachelijk en spraken tegen ons alsof we baby’s waren. Gelukkig bouwden we ook een hechte vriendenkring uit, met hen hebben we nu nog altijd contact. Lupita heeft een goede intuïtie. Als zij iemand in vertrouwen neemt, is het voor mij ook oké.”

@carmenandlupita Thank you for coming to my show @anthonypadilla ♬ original sound - Carmen and Lupita

Elkaar aanvoelen

Carmen: “Toen we bijna zes jaar waren, hadden we allebei dezelfde nachtmerrie: we zouden uit een vliegtuig vallen en toen zijn we ook effectief uit ons bed gedonderd. We kunnen elkaars emoties perfect aanvoelen. Recent waren we in de winkel en voelde ik een knoop in mijn maag. Ik wist dat het van mijn zus kwam. Zij had door dat iemand ons stiekem stond te filmen, ik niet. Zij is veel meer oplettend.”

Lupita: “Ik voel aan wanneer Carmen angstig is of op het punt staat te huilen. Mijn maag keert dan, net zoals Carmen omschreef eigenlijk.”

Kritiek

Carmen: “Soms krijgen we gemene commentaar. Maar wij durven grenzen stellen, daar kunnen heel wat mensen blijkbaar niet mee om. Vaak krijgen we lastige vragen, hoe de seks er bij ons aan toegaat bijvoorbeeld of hoe we naar toilet gaan. Daarbij wordt blijkbaar vergeten dat we niet alleen een Siamese tweeling zijn, maar ook méns. Door filmpjes op sociale media te delen, hopen we buitenstaanders meer vertrouwd te maken met onze manier van leven. Zo wordt de situatie voor iedereen wat normaler.”