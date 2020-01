Carjacker gijzelt automobilist én geit aan porno-videotheek mvdb

02 januari 2020

18u04

Bron: KKTV 1 Bizar Agenten in de Amerikaanse staat Oklahoma hebben met een bijzondere carjacking niet lang moeten wachten op de eerste ongewone interventie van het jaar.

De veertigjarige Brandon Kirby ging in de eerste uren van 2020 naar een porno-videotheek in de plaats Carthage in de staat Missouri. Onder bedreiging van een wapen trok hij het portier van een geparkeerde pickup-truck open en gijzelde de automobilist. In de wagen zat ook een levende geit.

De automobilist verklaarde achteraf aan de politie dat hij lag te slapen. Waarom hij ‘s nachts de geit vervoerde, blijft voorlopig onduidelijk.

Kirby nam plaats achter het stuur en reed met de 4x4 richting de stad Tulsa in Oklahoma, ruim 200 kilometer verder. Hij gooide de eigenaar en de geit uit de wagen en stoof verder. De bestolen automobilist contacteerde de alarmdienst Onstar van General Motors en gaf zijn voertuig als gestolen op.

Onstar kon vanop afstand de snelheid van de auto begrenzen op 25 kilometer per uur. Het leidde nog even tot een achtervolging aan een slakkengangetje met enkele politievoertuigen. De man gaf zich niet veel later over. Niemand raakte gewond. Kirby zit in de cel en kreeg de aanklachten ontvoering en vuurwapenbezit tegen zich te horen.

“Oké 2020, het duurde maar 4,5 uur vooraleer je bizar werd. Laten we dit jaar zuinig zijn met de carjacking-geitenontvoeringtelefoontjes”, deelde de politie gekscherend mee in een facebookpost.