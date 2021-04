Canadees parlementslid verschijnt naakt in videovergadering: “Een ongelukkige fout”

Een lid van het Canadese parlement beging woensdag een enorme blunder. Hij dook plots volledig naakt op tijdens een online vergadering met collega’s. “Ik was me aan het omkleden toen plots de camera opsprong”, zegt de 46-jarige man. Hoe een foto van het incident bij de pers is terechtgekomen, is een raadsel.

De ongelukkige was politicus William Amos van de Liberal Party uit Quebec. Hij verscheen tijdens een virtueel vragenuur met andere parlementariërs plots volledig naakt, staand tussen de vlaggen van Canada en Quebec. Zijn edele delen waren op dat moment juist bedekt door zijn smartphone.

Een oppositielid wees Amos even later op het feit dat mannelijke parlementsleden volgens de regels een jasje en een stropdas moeten dragen, maar ook een overhemd, ondergoed en een broek. “We hebben gezien dat deze man in uitstekende fysieke conditie is, maar ik vind dat leden eraan moeten worden herinnerd voorzichtig te zijn en de camera goed te bedienen”, aldus oppositielid Claude DeBellefeuille.

“Het was een ongelukkige fout”, zei Amos achteraf in een verklaring op Twitter. “Mijn camera ging per ongeluk aan toen ik mij na het joggen aan het omkleden was. Ik bied mijn oprechte excuses aan voor deze onbedoelde afleiding. Het was echt een vergissing en het zal niet meer gebeuren.”

Hoe de beelden uiteindelijk bij de pers zijn beland, weet niemand. De vergadering was alleen toegankelijk voor parlementsleden, dus een journalist kan het niet zijn geweest. “Dit is een waarschuwing voor iedereen”, zei een collega van Amos. “Je moet er altijd van uitgaan dat de camera aanstaat, en erop letten dat je gepast gekleed bent als je in de buurt van een computer ronddwaalt.”