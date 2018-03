Camera terecht na meer dan 2 jaar dobberen op zee Lore Michiels

30 maart 2018

15u41

Bron: VTM Nieuws 0 Bizar Op een strand in Taiwan is een fotocamera aangespoeld die meer dan twee jaar lang op zee gedobberd had. De eigenares had het waarschijnlijk niet meer verwacht, maar ze krijgt hem binnenkort terug.

De camera spoelde aan op een strand waar leerkracht Park Lee met zijn klas afval aan het oprapen was voor een schoolproject. Een van zijn leerlingen raapte de camera op omdat hij dacht dat het een mooie steen was. De buitenkant was volledig begroeid met anemonen, schelpen en zeepokken.

Lee merkte dat het een camera in een waterdichte hoes was. Eenmaal Lee de hoes had open gekregen, merkte hij dat die goed haar werk had gedaan: er was geen enkele druppel in de camera gelekt. Daardoor kon de leraar de foto’s bekijken en ze op Facebook plaatsen. Hij hoopte zo dat de eigenaar ze zou herkennen. Al na één dag was het zover. De Japanse Serina Tsubakihara zag haar foto’s voorbijkomen op Facebook.

De studente was in september 2015 op vakantie geweest op het eiland Okinawa, meer dan 650 kilometer ten oosten van Taiwan. Ze was er met een vriend aan het duiken. Toen zijn zuurstof op raakte, liet Tsubakihara haar camera achter om hem te helpen. Ze is van plan om binnenkort naar Taiwan te reizen om haar camera daar op te halen.