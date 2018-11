Camera legt vast hoe jonge dievegges voor bijna 400 euro aan seksspeeltjes stelen mvdb

11u51 1 Bizar Een seksshop in de Australische stad Perth heeft bewakingsbeelden gedeeld waarop te zien is hoe twee jonge dievegges voor 600 Australische dollar (zo’n 380 euro) aan seksspeeltjes ontvreemden. De diefstal gebeurde begin november, door de grote media-aandacht zijn de twee net vandaag geklist.

De twee namen verschillende vibrators uit de verpakking terwijl het personeel bezig was andere klanten te helpen. Volgens de winkeleigenaar kozen ze de vier duurste dildo’s uit het gamma. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee vervolgens de paskamer opzoeken. Ze moeten daar de attributen onder hun kleding hebben gestoken. Het duurste gestolen item is de Come Hither (‘hierheen’) Rabbit, met een prijskaartje van 280 Australische dollar (bijna 180 euro).

Winkeleigenaar Garry Smith loofde een winkelaankoopbon uit voor tips die leiden tot de arrestatie van de dievegges. Met succes bljkbaar. Op de Facebookpagina van de winkel verscheen een uur geleden dat de twee inmiddels zijn geklist. De ondernemer dankt de politie voor hun inzet. Winkeldiefstallen komen wel vaker voor, aldus nog Smith. Elk jaar verliest hij gemiddeld 5.000 Australische dollar (ongeveer 3.200 euro) aan diefstallen.