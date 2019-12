Camera filmt hoe bezorger moedwillig over pakket rijdt mvdb

25 december 2019

21u43 3 Bizar Deed de naam van de bestemmeling hem aan iemand denken? Kende hij de geadresseerde als een moeilijke klant? Wat bezielde de pakketbezorger eigenlijk? Die vragen blijven voorlopig open na beelden van een bewakingscamera in de Amerikaanse stad Troy (nabij Detroit in Michigan).

Een camera aan een oprit legde op 17 december vast hoe een bezorger een pakket uit zijn witte bestelwagen haalt, het onder de wielen legt en er twee keren overheen rijdt. Eens gedraaid, rijdt het voertuig nog een laatste keer over het pakket. De bestuurder rijdt daarna gewoon weg.

Een verontwaardigde buurman in een buitenwijk van Troy trof het fel beschadigde pakket op straat aan, bekeek de beelden en stootte zo op de pakketbezorger. Hij contacteerde zijn buur, die een afstandsbedienening voor de garagepoort bleek te hebben besteld.



De klant kon weinig aanvangen met het vernielde pakket. Hij bleek bij Amazon te hebben besteld. De witte bestelwagen op de videobeelden beschikt niet over een logo, wat doet vermoeden dat het om een chauffeur van een onderaannemer gaat. De beelden zijn overgemaakt aan de politie. Of Amazon inmiddels de schade heeft vergoed, is niet duidelijk.