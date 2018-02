Camera filmt hoe automobilist gevoeg doet in Antwerpse parking mvdb

15 februari 2018

17u51

Bron: ATV 0 Bizar De bewakingscamera in de parking van een supermarkt in de Antwerpse districtsgemeente Ekeren heeft gisterochtend opmerkelijke beelden vastgelegd.

Te zien was hoe een man in de ondergrondse parking in de Kloosterstraat in Ekeren zijn behoefte deed en nadien wegreed in zijn auto, zo meldt ATV. Een winkelbediende vond tussen de wagens hetgeen hij had achtergelaten.

De 55-jarige automobilist kon door de politie worden geïdentificieerd dankzij de kentekenplaat van zijn wagen. Hij kreeg agenten over de vloer, die hem confronteerden met de camerabeelden. Ontkennen ging dus moeilijk.