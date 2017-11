Cait heeft relatie met vriend én zijn wettelijke echtgenoot: "Elk kind zou toch gelukkig zijn met drie ouders?" Sven Van Malderen

17u27

Bron: Barcroft 0 YouTube, Facebook Bizar Twéé plus één? Ten huize Brandt is de uitkomst van die som méér dan drie. Chris (38) en Matt (28) kunnen hun geluk niet meer op sinds ze nu ook de lakens delen met een vrouw. Maar krijgt iedereen dan wel genoeg aandacht? En hoe zit het met de jaloezie? Alles onder controle, zo blijkt. Het trio ziet de toekomst zelfs zo rooskleurig dat er al aan kinderen gedacht wordt. De buitenwereld reageert echter iets sceptischer. "We weten allemaal hoe dit gaat eindigen. Met tranen, tranen en nog eens tranen", luidt de kritiek.

Het mannelijke koppel uit New York deelt al acht jaar lief en leed met elkaar. Twee jaar geleden vond Chris de tijd rijp om nog een derde persoon te betrekken bij hun relatie. Zijn oog viel op de 28-jarige Cait Earnest. Met haar klikte het wonderwel, nu kwam het er op aan om ook Matt mee aan boord te krijgen.

"Ik had in het verleden wel al met beide geslachten geëxperimenteerd, maar voor hem zou het zijn eerste ervaring met een vrouw worden", legt Chris uit. "Eerst zag hij het helemaal niet zitten, maar na een tijdje begon hij er toch voor open te staan. We brachten steeds meer tijd samen door met ons drietjes, op den duur bleef Cait vijf keer per week overnachten."

"Ogen zijn opengegaan"

En nu is ze niet meer uit hun bed weg te slaan. "Als we iemand leren kennen in een café zeg ik altijd dat ik twee vrienden heb. En dan denken die mensen dat ik een grap maak", maakt de jongedame zich vrolijk.

Al was het ook voor haar even wennen uiteraard. "Ik had een heel monogame relatie van vijf jaar achter de rug, maar mijn ogen zijn nu opengegaan. Over mijn seksleven heb ik alvast niets te klagen."

"Nieuwe ziel"

Negen maanden na de komst van Cait gaven Chris en Matt elkaar het jawoord. "Zij is diegene die ons huwelijk heeft ingezegend, we wilden er haar echt zo veel mogelijk bij betrekken", vertelt die laatste.

Terwijl Cait en Chris openlijk biseksueel zijn, omschrijft Matt zich eerder als 'homoflexibel'. "Ik verkies mannen, maar sluit een vrouw niet uit. Die eerste keer met Cait heeft me wel overtuigd. Ik beschouw haar als een nieuwe ziel waar ik een klik mee kan hebben."

Jaloezie

Af en toe dook het spook van de jaloezie wel eens op. "In het begin had ik daar wel last van", geeft Cait toe. "Tussen Chris en mij klikte het geweldig, dan deed het pijn als hij tijd met Matt doorbracht. Ik voelde me onzeker omdat ik mijn plaats binnen de relatie nog niet zo goed kende."

Een gevoel dat Matt perfect herkent. "Ik ging ervan uit dat Chris meer van mij hield omdat we al langer samen waren. Maar dan zei hij plots dat hij Cait en mij even graag zag. Dat was wel even slikken."

Die bekommernissen zijn intussen van de baan, tijd dus om de blik op de toekomst te richten. En jawel, gezinsuitbreiding behoort zeker tot de mogelijkheden. "Mijn opa vraagt constant wanneer een van ons Cait zwanger zal maken", besluit Matt. "Ach, elk kind zou toch gelukkig zijn met drie ouders? Maar op dit moment hebben we twee honden, dat volstaat voorlopig."