Buur klaagt over ‘Stranger Things’-Halloween­de­co­ra­tie met zwevende Max, maar steun is overweldi­gend

Zou jij naast een griezelhuis willen wonen? Een buur van een gezin uit het Amerikaanse Plainfield (Illinois) niet, of toch niet naast een drukbezocht. De woning in kwestie is versierd als een tafereel uit hitserie ‘Stranger Things’, inclusief zwevende Max.

12 oktober