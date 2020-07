Buurman vangt jongetje (2) dat drie verdiepingen naar beneden valt Kees Graafland

20 juli 2020

07u52 3 CHINA Een Chinees jongetje (2) heeft afgelopen donderdag een val van enkele verdiepingen naar beneden overleefd. Een oplettende buurman ving het kind voordat het de grond raakte.

Op beelden van het incident is te zien hoe het kind - met één sandaal aan - van en langs een airconditioningapparaat probeert te klimmen, dat aan de muur van een appartementengebouw is bevestigd. Het gebouw staat in Huai An, een stad in het oosten van China. Naar verluidt had het ventje zichzelf daarvoor ingesloten in de woning, terwijl zijn grootmoeder buiten was, is hij in paniek geraakt en naar buiten geklommen.

Op een gegeven moment weet het jongetje zich nog een aantal seconden aan het plateau vast te houden waarop de airconditioning staat. Dan wordt het hem te zwaar en valt hij. In de lucht draait de peuter een aantal keren om zijn as, raakt deels een soort van glazen of plastic afdak, voordat hij uit de lucht wordt geplukt door een man.

De beelden werden door de lokale autoriteiten op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo gedeeld. Li Dehai is de heldhaftige buurman die het jongetje opving, staand op een stoel. Andere omwonenden hadden al zachte dekens op het afdak gelegd, zodat de jongen misschien iets zachter zou vallen, mocht buurman Li hem niet kunnen vangen.

“Het kindje was bang en andere buren riepen om hulp nadat ze hem hadden gezien”, zegt de buurman. Hij riep vervolgens naar de kleine dat die stil moest blijven zitten. Ondertussen belde hij de politie. Maar plots viel het jongetje. “Dat ging allemaal zo snel. Ik dacht aan niks anders meer en probeerde hem te redden.” Li stond op een stoel toen hij het kind ving en hield er een gehavende arm aan over.

Het kind werd daarna naar een ziekenhuis gebracht, maar kwam er zonder verwondingen van af.

